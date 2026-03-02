İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Ukrayna Ordusu Novorossiyskə zərbə endirib, yaralananlar var

    Digər ölkələr
    • 02 mart, 2026
    • 10:54
    Ukrayna Ordusu Novorossiyskə zərbə endirib, yaralananlar var

    Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin pilotsuz uçuş aparatları (PUA) ilə Novorossiyskə (Rusiya) hücumu nəticəsində beş nəfər yaralanıb.

    "Report"un Rusiya KİV-inə istinadən məlumatına görə, bu barədə Krasnodar diyarının qubernatoru Veniamin Kondratyev "Telegram" kanalında məlumat verib.

    "Ən güclü zərbə Novorossiyskə dəyib. Beş nəfər yaralanıb, bütün zərərçəkənlərə tibbi yardım göstərilir", - məlumatda bildirilib.

    Qeyd olunub ki, şəhərdə fövqəladə vəziyyət rejimi elan edilib.

    Qubernator bildirib ki, hücum nəticəsində səkkiz çoxmənzilli və doqquz fərdi ev, həmçinin uşaq bağçası zədələnib.

    Rusiya-Ukrayna müharibəsi Novorossiysk PUA
    ВСУ ударили по Новороссийску, есть пострадавшие

    Son xəbərlər

    10:55

    Azərbaycan – Şimali Makedoniya matçının hakim təyinatları məlum olub

    Futbol
    10:54

    Ukrayna Ordusu Novorossiyskə zərbə endirib, yaralananlar var

    Digər ölkələr
    10:53

    Azərbaycan millisi "Muhamet Malo" beynəlxalq turnirində 2 qızıl və 3 gümüş medal qazanıb

    Fərdi
    10:52

    İsrail Səhiyyə Nazirliyi: İrana qarşı əməliyyat başlayandan bəri yüzlərlə insan xəstəxanaya yerləşdirilib

    Digər ölkələr
    10:47
    Foto

    Azərbaycan UNESCAP-ın təşkil etdiyi forumda təmsil olunub

    Biznes
    10:40
    Foto

    Mingəçevir Dövlət Universitetində regionda ilk dəfə irihəcmli ingilis dili olimpiadası keçirilir

    Elm və təhsil
    10:39

    Sloveniyalı mütəxəssis Bakıda Azərbaycanın idman infrastrukturunu yüksək qiymətləndirib

    Fərdi
    10:38
    Foto

    İlham Əliyev Bakıda məişət tullantıları daşıyan texnikalarla tanış olub

    Daxili siyasət
    10:38

    Əfqanıstan Pakistandakı hərbi bazalara zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti