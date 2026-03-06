Sabah İstanbulda TDT XİN Şurasının fövqəladə sammiti keçiriləcək
Digər
- 06 mart, 2026
- 18:55
Türk Dövlətləri Təşkilatı ölkələrinin xarici işlər nazirləri martın 7-də İstanbulda fövqəladə sammit keçirəcəklər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə təşkilatın Baş katibi Kubanıçbek Ömüralıyev sosial şəbəkələrdə bildirib.
"Sabah İstanbulda Türk Dövlətləri Xarici İşlər Nazirləri Şurasının qeyri-rəsmi görüşü keçiriləcək və burada əsas regional və qlobal hadisələr müzakirə olunacaq. Biz türk dünyasında əməkdaşlığı gücləndirməyə davam edəcəyik", - o yazıb.
