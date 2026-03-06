İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Sabah İstanbulda TDT XİN Şurasının fövqəladə sammiti keçiriləcək

    • 06 mart, 2026
    • 18:55
    Türk Dövlətləri Təşkilatı ölkələrinin xarici işlər nazirləri martın 7-də İstanbulda fövqəladə sammit keçirəcəklər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə təşkilatın Baş katibi Kubanıçbek Ömüralıyev sosial şəbəkələrdə bildirib.

    "Sabah İstanbulda Türk Dövlətləri Xarici İşlər Nazirləri Şurasının qeyri-rəsmi görüşü keçiriləcək və burada əsas regional və qlobal hadisələr müzakirə olunacaq. Biz türk dünyasında əməkdaşlığı gücləndirməyə davam edəcəyik", - o yazıb.

    В Стамбуле завтра пройдет экстренный саммит СМИД ОТГ
    Istanbul to host emergency summit of Turkic States foreign ministers

