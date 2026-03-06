İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İnfrastruktur
    • 06 mart, 2026
    • 18:34
    AZAL Bakı-İğdır-Bakı reyslərinin yeni CƏDVƏLini açıqlayıb

    Azərbaycan vətəndaşlarının paytaxt ilə Naxçıvan arasında alternativ hava nəqliyyatı xidmətindən yararlana bilmələri məqsədilə "Azərbaycan Hava Yolları" QSC (AZAL) tərəfindən Bakı-İğdır-Bakı istiqaməti üzrə 7-10 mart tarixlərini əhatə edən uçuş qrafiki tərtib olunub.

    Azərbaycan vətəndaşlarının Bakı ilə Naxçıvan arasında alternativ nəqliyyat əlaqəsindən istifadə edə bilmələri üçün "Azərbaycan Hava Yolları" QSC-nin (AZAL) Bakı-İğdır-Bakı marşrutu üzrə 7-10 mart tarixlərini əhatə edən uçuş cədvəli hazırlanıb.

    "Report" bu barədə QSC-nin mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir.

    Cədvəldə göstərilən bütün saatlar yerli vaxt ilə təqdim edilib:

    Uçuşa gəlmədən öncə aşağıda sadalanan mühüm məqamlara diqqət yetirilməlidir:

    - sərnişinlər reysin başlama vaxtından minimum 1 saat 30 dəqiqə əvvəl hava limanında olmalıdırlar;

    - üzərlərində xarici pasport və ya yeni nəsil şəxsiyyət vəsiqəsi olmalıdır.

    Uçuş cədvəlində hər hansı dəyişiklik olarsa, sərnişinlərə bu barədə əlavə məlumat təqdim ediləcək.

    Qeyd edək ki, Bakı-İğdır-Bakı marşrutu üzrə aviabiletləri AZAL-ın rəsmi veb-saytı və ya mobil tətbiqi vasitəsilə Naxçıvan istiqamətini seçməklə, həmçinin aviaşirkətin kassalarına müraciət etməklə almaq mümkündür.

    AZAL Bakı-İğdır-Bakı marşrutu

