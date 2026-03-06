AZAL Bakı-İğdır-Bakı reyslərinin yeni CƏDVƏLini açıqlayıb
- 06 mart, 2026
- 18:34
Azərbaycan vətəndaşlarının paytaxt ilə Naxçıvan arasında alternativ hava nəqliyyatı xidmətindən yararlana bilmələri məqsədilə "Azərbaycan Hava Yolları" QSC (AZAL) tərəfindən Bakı-İğdır-Bakı istiqaməti üzrə 7-10 mart tarixlərini əhatə edən uçuş qrafiki tərtib olunub.
"Report" bu barədə QSC-nin mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir.
Cədvəldə göstərilən bütün saatlar yerli vaxt ilə təqdim edilib:
Uçuşa gəlmədən öncə aşağıda sadalanan mühüm məqamlara diqqət yetirilməlidir:
- sərnişinlər reysin başlama vaxtından minimum 1 saat 30 dəqiqə əvvəl hava limanında olmalıdırlar;
- üzərlərində xarici pasport və ya yeni nəsil şəxsiyyət vəsiqəsi olmalıdır.
Uçuş cədvəlində hər hansı dəyişiklik olarsa, sərnişinlərə bu barədə əlavə məlumat təqdim ediləcək.
Qeyd edək ki, Bakı-İğdır-Bakı marşrutu üzrə aviabiletləri AZAL-ın rəsmi veb-saytı və ya mobil tətbiqi vasitəsilə Naxçıvan istiqamətini seçməklə, həmçinin aviaşirkətin kassalarına müraciət etməklə almaq mümkündür.