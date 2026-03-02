ЦАХАЛ завершил серию ударов по Ливану, ликвидированы члены "Хезболла"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила серию ударов по Ливану, направленных против высокопоставленных боевиков "Хезболлы".

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

"ЦАХАЛ нанес масштабные удары по всей территории Ливана после запуска снарядов с ливанской территории в сторону Израиля. В рамках операции были точно поражены высокопоставленные боевики "Хезболлы" в районе Бейрута", - говорится в сообщении.

Одновременно ВВС и ВМС Израиля нанесли удары по десяткам командных центров "Хезболлы" и Ирана по всему Ливану. В районе Тира был поражен объект, используемый боевиками для хранения оружия.