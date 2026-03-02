Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    ЦАХАЛ завершил серию ударов по Ливану, ликвидированы члены "Хезболла"

    Другие страны
    • 02 марта, 2026
    • 14:51
    ЦАХАЛ завершил серию ударов по Ливану, ликвидированы члены Хезболла

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила серию ударов по Ливану, направленных против высокопоставленных боевиков "Хезболлы".

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

    "ЦАХАЛ нанес масштабные удары по всей территории Ливана после запуска снарядов с ливанской территории в сторону Израиля. В рамках операции были точно поражены высокопоставленные боевики "Хезболлы" в районе Бейрута", - говорится в сообщении.

    Одновременно ВВС и ВМС Израиля нанесли удары по десяткам командных центров "Хезболлы" и Ирана по всему Ливану. В районе Тира был поражен объект, используемый боевиками для хранения оружия.

