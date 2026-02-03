Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана

    Азербайджан и США обсудили сотрудничество в сфере культуры

    Kультурная политика
    • 03 февраля, 2026
    • 17:56
    Азербайджан и США обсудили сотрудничество в сфере культуры

    Министр культуры Адиль Керимли встретился с временным поверенным в делах посольства США в Азербайджане Эми Карлон.

    Об этом сообщили Report в министерстве.

    Керимли заявил о наличии широких перспектив для развития связей между Азербайджаном и США в сфере культуры.

    Министр также подчеркнул, что государство уделяет особое внимание развитию культуры и креативной индустрии.

    На встрече также обсуждался VII Всемирный форум по межкультурному диалогу, который пройдет в Азербайджане в этом году.

    Адиль Керимли Эми Карлон Азербайджан США
    Фото
    Azərbaycanla ABŞ arasında mədəniyyət sahəsində əlaqələr müzakirə edilib
    Фото
    Azerbaijan, US discuss cultural relations
    Ты - Король

    Последние новости

    18:21

    Узбекистан и ОЭСР подписали меморандум о взаимопонимании

    В регионе
    18:16
    Фото

    В Гёранбое проходит фестиваль по случаю Дня молодежи

    Внутренняя политика
    18:14

    Генсек НАТО: Союзники обеспечат потребности Украины в оружии

    Другие страны
    18:03

    Ержан Биржанов: Казахстан расширяет сотрудничество с ОЭСР

    В регионе
    18:01

    Стоимость серебра выросла на 15,7%

    Финансы
    18:00

    Зеленский: Самой важной гарантией безопасности для Украины является членство в ЕС

    Другие страны
    17:56
    Фото

    Азербайджан и США обсудили сотрудничество в сфере культуры

    Kультурная политика
    17:55

    Спецпосланник ЕС посетит Кыргызстан в конце февраля

    Другие страны
    17:47

    В Германии задержаны двое рабочих по подозрению в диверсиях на кораблях ВМС

    Другие страны
    Лента новостей