Azərbaycanla ABŞ arasında mədəniyyət sahəsində əlaqələr müzakirə edilib
Mədəniyyət siyasəti
- 03 fevral, 2026
- 17:30
Mədəniyyət naziri Adil Kərimli Amerika Birləşmiş Ştatlarının (ABŞ) Azərbaycandakı səfirliyinin müvəqqəti işlər vəkili Emi Karlo ilə görüşüb.
Bu barədə "Report"a nazirlikdən məlumat verilib.
Qeyd olunub ki, Adil Kərimli Azərbaycanla ABŞ arasında mədəniyyət sahəsində əlaqələrin inkişafı üçün geniş perspektivlərin olduğunu bildirib.
Nazir, həmçinin dövlət tərəfindən mədəniyyət və yaradıcı sənayenin inkişafına xüsusi diqqət yetirildiyini vurğulayıb.
Görüşdə bu il Azərbaycanda yeddinci dəfə keçiriləcək Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu barədə də söhbət açılıb.
Son xəbərlər
17:59
Foto
Naxçıvan Dövlət Universitetində Xalq artisti, dirijor Ağaverdi Paşayevin 75 illik yubileyi qeyd olunubMədəniyyət siyasəti
17:56
Sumqayıtda cüdo üzrə "İstedadların seçimi" turnirinin I turu keçiriləcəkFərdi
17:55
Foto
Goranboyda Gənclər Gününə həsr edilmiş festival keçirilirDaxili siyasət
17:51
Foto
Azərbaycanla İtaliya mədəniyyət sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edibMədəniyyət siyasəti
17:50
"İmişli" yeni futbolçu ilə müqavilə imzalayıbFutbol
17:48
"Fitch" Azərbaycan banklarını qiymətləndirib: Kapital buferlərinin azalması fonunda güclü göstəricilərMaliyyə
17:43
Azərbaycan çempionatının ilk günündə 5 çəki dərəcəsində finalçılar müəyyənləşibFərdi
17:43
Prezident: Ukrayna üçün ən mühüm təhlükəsizlik zəmanəti Aİ-ə üzv olmaqdırDigər ölkələr
17:38
Rəy