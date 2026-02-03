В Германии задержаны двое рабочих по подозрению в диверсиях на кораблях ВМС

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Другие страны
    • 03 февраля, 2026
    • 17:47
    В Германии правоохранители задержали двух рабочих из Румынии и Греции, которых подозревают в совершении диверсий на кораблях военно-морского флота в порту города Гамбург.

    Как передает Report, об этом сообщает издание Bild.

    "Они в разное время по частям высыпали более 20 кг гравия в двигатель судна, а также прокололи трубы подачи пресной воды, сняли крышки топливных баков и отключили предохранительные выключатели судовой электроники", - пишет издание.

    Сообщается, что обыски также были проведены в квартирах подозреваемых в Гамбурге, Румынии и Греции. Координацию этих мероприятий осуществлял Евроюст, отвечающий за борьбу с трансграничной организованной преступностью.

    По данным Генпрокуратуры, в 2025 году оба обвиняемых, работая в данном порту, "осуществляли манипуляции" на нескольких судах, предназначенных для ВМС Федеральных вооруженных сил. Эти суда находились на территории верфи.

    Лента новостей