Узбекистан и ОЭСР подписали меморандум о взаимопонимании

В рамках Евразийской недели между Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Узбекистаном подписан меморандум о взаимопонимании, который открывает новый этап в интеграции страны в мировую экономику.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и инвестиций Узбекистана.

Документ охватывает 19 приоритетных направлений, включая развитие инвестиционного климата, цифровизацию, противодействие коррупции и "зеленую" энергетику. Отмечается, что узбекский бизнес получит доступ к аналитике и лучшим практикам ОЭСР, что должно способствовать росту конкурентоспособности и укреплению доверия инвесторов.

Кроме того, Узбекистан подал заявку на присоединение к декларации ОЭСР о международных инвестициях и многонациональных предприятиях, признанной более чем 50 странами. Ожидается, что этот шаг усилит позиции страны в глобальных рейтингах и создаст дополнительные гарантии для инвесторов.

Сотрудничество также предусматривает меры по модернизации образования и здравоохранения, созданию рабочих мест, развитию возобновляемых источников энергии и укреплению социальной защиты.

На полях форума состоялась встреча с представителями стран-участниц, которые подтвердили интерес к организации бизнес-миссии в Узбекистан и участию в Ташкентском международном инвестиционном форуме, который пройдет 16-19 июня 2026 года.