Ержан Биржанов: Казахстан расширяет сотрудничество с ОЭСР

Казахстан расширяет сотрудничество с Организацией экономического сотрудничества и развития, на сегодня присоединился к 46 правовым инструментам ОЭСР.

Как передает казахстанское бюро Report, об этом заявил вице-министр финансов Ержан Биржанов, выступая на открытии недели Евразии ОЭСР.

По его словам, страновая программа ОЭСР играет важную роль во внедрении международных стандартов и передовых практик в национальные реформы Казахстана, обеспечивая их устойчивость и практическую эффективность.

Он отметил, что Казахстан также участвует в работе 39 комитетов и рабочих органов Организации. Отдельное внимание было уделено налоговой политике, в том числе вступлению в силу нового Налогового кодекса с 1 января 2026 года и участию страны в инициативе BEPS.