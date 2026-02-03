Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    В регионе
    03 февраля, 2026
    18:03
    Ержан Биржанов: Казахстан расширяет сотрудничество с ОЭСР

    Казахстан расширяет сотрудничество с Организацией экономического сотрудничества и развития, на сегодня присоединился к 46 правовым инструментам ОЭСР.

    Как передает казахстанское бюро Report, об этом заявил вице-министр финансов Ержан Биржанов, выступая на открытии недели Евразии ОЭСР.

    По его словам, страновая программа ОЭСР играет важную роль во внедрении международных стандартов и передовых практик в национальные реформы Казахстана, обеспечивая их устойчивость и практическую эффективность.

    Он отметил, что Казахстан также участвует в работе 39 комитетов и рабочих органов Организации. Отдельное внимание было уделено налоговой политике, в том числе вступлению в силу нового Налогового кодекса с 1 января 2026 года и участию страны в инициативе BEPS.

    Казахстан ОЭСР Ержан Биржанов правовые инструменты
