Генсек НАТО: Союзники обеспечат потребности Украины в оружии
- 03 февраля, 2026
- 18:14
Союзники полностью обеспечат потребности Украины в оружии.
Как сообщает восточноевропейское бюро Report, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.
Он отметил, что Украина может быть в этом уверена.
Генсек подчеркнул, что 15,5 млрд долларов для программы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List - совместной инициативы США и НАТО по оперативному обеспечению Украины критически важным вооружением и оборудованием) будут обязательно выделены.
Он также признал, что проблема неравномерности финансирования различными странами оказывает на это негативное влияние:
"В настоящее время две трети союзников участвуют в программе PURL. Проблема распределения финансового бремени существует, но она будет решена".