Генсек НАТО: Союзники обеспечат потребности Украины в оружии

Союзники полностью обеспечат потребности Украины в оружии.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Он отметил, что Украина может быть в этом уверена.

Генсек подчеркнул, что 15,5 млрд долларов для программы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List - совместной инициативы США и НАТО по оперативному обеспечению Украины критически важным вооружением и оборудованием) будут обязательно выделены.

Он также признал, что проблема неравномерности финансирования различными странами оказывает на это негативное влияние:

"В настоящее время две трети союзников участвуют в программе PURL. Проблема распределения финансового бремени существует, но она будет решена".