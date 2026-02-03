Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Генсек НАТО: Союзники обеспечат потребности Украины в оружии

    Другие страны
    • 03 февраля, 2026
    • 18:14
    Генсек НАТО: Союзники обеспечат потребности Украины в оружии

    Союзники полностью обеспечат потребности Украины в оружии.

    Как сообщает восточноевропейское бюро Report, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

    Он отметил, что Украина может быть в этом уверена.

    Генсек подчеркнул, что 15,5 млрд долларов для программы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List - совместной инициативы США и НАТО по оперативному обеспечению Украины критически важным вооружением и оборудованием) будут обязательно выделены.

    Он также признал, что проблема неравномерности финансирования различными странами оказывает на это негативное влияние:

    "В настоящее время две трети союзников участвуют в программе PURL. Проблема распределения финансового бремени существует, но она будет решена".

    Марк Рютте НАТО российско-украинская война оружие
    NATO-nun Baş katibi: Müttəfiqlər Ukraynanın silah ehtiyacını tam olaraq ödəyəcək
