    NATO-nun Baş katibi: Müttəfiqlər Ukraynanın silah ehtiyacını tam olaraq ödəyəcək

    • 03 fevral, 2026
    • 17:28
    Müttəfiqlər Ukraynanın silah ehtiyacını tam olaraq ödəyəcək.

    "Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, bunu Kiyevdə prezident Volodimir Zelenski ilə birgə mətbuat konfransında NATO-nun Baş katibi Mark Rütte bildirib.

    O qeyd edib ki, Ukrayna buna əmin ola bilər.

    "Ukraynanın ABŞ-də silah alınması üçün istifadə olunan PURL proqramının (Prioritized Ukraine Requirements List - ABŞ və NATO-nun Ukraynanı Amerika istehsalı olan silahların maliyyələşdirilməsi vasitəsilə kritik vacib silahlarla təmin etməyə imkan verən təşəbbüsü) maliyyələşdirilməsinə tələb olunan 15,5 milyard dollar mütləq təmin ediləcək", - Baş katib vurğulayıb.

    O həmçinin müxtəlif ölkələr tərəfindən maliyyələşdirmənin qeyri-bərabərliyi probleminin buna mənfi təsir göstərdiyini də etiraf edib:

    "Hal-hazırda müttəfiqlərin üçdə ikisi PURL proqramında iştirak edir. Lakin həqiqətən maliyyə yükünün bölüşdürülməsi problemi var. Amma bu həll olacaq".

