AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri XVIII turda referilərin səhv qərarlar qəbul etdiklərini təsdiqləyib
Futbol
- 03 fevral, 2026
- 18:58
AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri Rəhim Həsənov Misli Premyer Liqasının XVIII turunda qeydə alınan mübahisəli epizodlarla bağlı fikirlərini bildirib.
"Report"un məlumatına görə, mütəxəssis bu barədə qurumun mətbuat xidmətinə açıqlama verib.
O, ümumilikdə 4 matçda qeydə alınan 7 epizodla bağlı fikirlərini bölüşüb.
Mütəxəssis referi Rauf Cabarovun "Araz-Naxçıvan" - "Neftçi" görüşündə, Elçin Məsiyevin isə "Qarabağ" - "Turan Tovuz" matçında verdiyi bəzi qərarların yanlış olduğunu təsdiqləyib.
AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri XVIII turda referilərin səhv qərarlar qəbul etdiklərini təsdiqləyib
Son xəbərlər
19:30
Duşan Vlahoviç "Yuventus"un düşərgəsinə qayıdıbFutbol
19:15
Braziliyada avtobus qəzasında ən azı 15 nəfər ölübDigər ölkələr
18:58
Video
AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri XVIII turda referilərin səhv qərarlar qəbul etdiklərini təsdiqləyibFutbol
18:57
ABŞ-nin Cənubi və Mərkəzi Asiya üzrə xüsusi elçisi Qırğızıstan və Özbəkistana səfər edəcəkRegion
18:55
Şefçoviç Epşteynlə hər hansı əlaqəsini təkzib edibDigər ölkələr
18:54
Foto
Video
Azərbaycan və BƏƏ arasında hərbi əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri müzakirə edilibDigər
18:53
Foto
BMT-nin Nyu-Yorkdakı mənzil-qərargahında WUF13-ə həsr olunmuş tədbirlər keçirilibXarici siyasət
18:49
Ərdoğan: Türkiyə ABŞ və İran arasında vasitəçi olmağa hazırdırDigər ölkələr
18:30