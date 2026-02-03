İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü

    AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri XVIII turda referilərin səhv qərarlar qəbul etdiklərini təsdiqləyib

    Futbol
    • 03 fevral, 2026
    • 18:58
    AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri XVIII turda referilərin səhv qərarlar qəbul etdiklərini təsdiqləyib

    AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri Rəhim Həsənov Misli Premyer Liqasının XVIII turunda qeydə alınan mübahisəli epizodlarla bağlı fikirlərini bildirib.

    "Report"un məlumatına görə, mütəxəssis bu barədə qurumun mətbuat xidmətinə açıqlama verib.

    O, ümumilikdə 4 matçda qeydə alınan 7 epizodla bağlı fikirlərini bölüşüb.

    Mütəxəssis referi Rauf Cabarovun "Araz-Naxçıvan" - "Neftçi" görüşündə, Elçin Məsiyevin isə "Qarabağ" - "Turan Tovuz" matçında verdiyi bəzi qərarların yanlış olduğunu təsdiqləyib.

    AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri XVIII turda referilərin səhv qərarlar qəbul etdiklərini təsdiqləyib

    Futbol xəbərləri Rəhim Həsənov Premyer Liqa AFFA Hakimlər Komitəsi

    Son xəbərlər

    19:30

    Duşan Vlahoviç "Yuventus"un düşərgəsinə qayıdıb

    Futbol
    19:15

    Braziliyada avtobus qəzasında ən azı 15 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    18:58
    Video

    AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri XVIII turda referilərin səhv qərarlar qəbul etdiklərini təsdiqləyib

    Futbol
    18:57

    ABŞ-nin Cənubi və Mərkəzi Asiya üzrə xüsusi elçisi Qırğızıstan və Özbəkistana səfər edəcək

    Region
    18:55

    Şefçoviç Epşteynlə hər hansı əlaqəsini təkzib edib

    Digər ölkələr
    18:54
    Foto
    Video

    Azərbaycan və BƏƏ arasında hərbi əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri müzakirə edilib

    Digər
    18:53
    Foto

    BMT-nin Nyu-Yorkdakı mənzil-qərargahında WUF13-ə həsr olunmuş tədbirlər keçirilib

    Xarici siyasət
    18:49

    Ərdoğan: Türkiyə ABŞ və İran arasında vasitəçi olmağa hazırdır

    Digər ölkələr
    18:30

    "Gənclər paytaxtı"nın simvolik açarı Sumqayıtdan Goranboya təhvil verilib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti