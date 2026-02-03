İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    Azərbaycan Yüksək Liqası: "Azərreyl" XII turda qələbə qazanıb

    Komanda
    • 03 fevral, 2026
    • 18:26
    Azərbaycan Yüksək Liqası: Azərreyl XII turda qələbə qazanıb

    Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XII tura start verilib.

    "Report" xəbər verir ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalında "Gənclər" komandası ilə üz-üzə gələn "Azərreyl" 3:0 (25:15, 25:16, 25:13) hesablı qələbəyə sevinib.

    Qeyd edək ki, XII tura sabah yekun vurulacaq.

    komanda Azərbaycan Yüksək Liqası "Azərreyl" klubu "Gənclər" voleybol klubu Fövqəladə Hallar Nazirliyi

