Azərbaycan Yüksək Liqası: "Azərreyl" XII turda qələbə qazanıb
- 03 fevral, 2026
- 18:26
Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XII tura start verilib.
"Report" xəbər verir ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalında "Gənclər" komandası ilə üz-üzə gələn "Azərreyl" 3:0 (25:15, 25:16, 25:13) hesablı qələbəyə sevinib.
Qeyd edək ki, XII tura sabah yekun vurulacaq.
