İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü

    ABŞ-nin Cənubi və Mərkəzi Asiya üzrə xüsusi elçisi Qırğızıstan və Özbəkistana səfər edəcək

    Region
    • 03 fevral, 2026
    • 18:57
    ABŞ-nin Cənubi və Mərkəzi Asiya üzrə xüsusi elçisi Qırğızıstan və Özbəkistana səfər edəcək

    ABŞ-nin Cənubi və Mərkəzi Asiya üzrə xüsusi elçisi Sercio Qor fevralın 3-7-si Qırğızıstan və Özbəkistana səfər edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Dövlət Departamenti məlumat yayıb.

    "Bişkekdə olan zaman Qor B5+1 biznes forumunda iştirak edəcək və orada Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan, Türkmənistan və Özbəkistandan (ümumilikdə - C5 ölkələri), eləcə də ABŞ-dən olan biznes rəhbərləri və yüksək səviyyəli siyasətçilərlə görüşəcək", - məlumatda bildirilib.

    Qeyd olunub ki, müzakirələr zamanı Qor ABŞ və Mərkəzi Asiya ölkələri arasında əməkdaşlığın təşviqində biznes cəmiyyətinin əsas rolunu vurğulayacaq.

    Bişkek və Daşkənddə xüsusi elçi həmçinin ikitərəfli əlaqələrin genişləndirilməsi imkanlarını müzakirə etmək üçün yüksək səviyyəli rəsmilərlə görüşəcək. ABŞ Qırğızıstan və Özbəkistanla iqtisadi əlaqələrin möhkəmlənməsinə, eləcə də regionda sabitliyin və rifahın təmin olunmasına yönəlmiş tərəfdaşlığın inkişafına sadiqliyini ifadə edib.

    ABŞ Qırğızıstan Özbəkistan
    Спецпосланник США по Южной и Центральной Азии посетит Кыргызстан и Узбекистан

    Son xəbərlər

    19:30

    Duşan Vlahoviç "Yuventus"un düşərgəsinə qayıdıb

    Futbol
    19:15

    Braziliyada avtobus qəzasında ən azı 15 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    18:58
    Video

    AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri XVIII turda referilərin səhv qərarlar qəbul etdiklərini təsdiqləyib

    Futbol
    18:57

    ABŞ-nin Cənubi və Mərkəzi Asiya üzrə xüsusi elçisi Qırğızıstan və Özbəkistana səfər edəcək

    Region
    18:55

    Şefçoviç Epşteynlə hər hansı əlaqəsini təkzib edib

    Digər ölkələr
    18:54
    Foto
    Video

    Azərbaycan və BƏƏ arasında hərbi əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri müzakirə edilib

    Digər
    18:53
    Foto

    BMT-nin Nyu-Yorkdakı mənzil-qərargahında WUF13-ə həsr olunmuş tədbirlər keçirilib

    Xarici siyasət
    18:49

    Ərdoğan: Türkiyə ABŞ və İran arasında vasitəçi olmağa hazırdır

    Digər ölkələr
    18:30

    "Gənclər paytaxtı"nın simvolik açarı Sumqayıtdan Goranboya təhvil verilib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti