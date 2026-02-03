Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Спецпосланник США по Южной и Центральной Азии посетит Кыргызстан и Узбекистан

    В регионе
    • 03 февраля, 2026
    • 18:46
    Спецпосланник США по Южной и Центральной Азии посетит Кыргызстан и Узбекистан

    Спецпосланник США по Южной и Центральной Азии Серджио Гор посетит Кыргызстан и Узбекистан с 3 по 7 февраля.

    Как передает Report, об этом сообщает Госдепартамент США.

    "Во время пребывания в Бишкеке Гор примет участие в бизнес-форуме B5+1, где проведет встречи с руководителями бизнеса и высокопоставленными политиками из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана (в совокупности - страны C5), а также США", - говорится в сообщении.

    Отмечается, что в ходе обсуждений Гор подчеркнет ключевую роль делового сообщества в продвижении сотрудничества между США и странами Центральной Азии.

    В Бишкеке и Ташкенте спецпосланник также встретится с высокопоставленными официальными лицами для обсуждения возможностей расширения двустороннего взаимодействия. США заявили о приверженности укреплению экономических связей с Кыргызстаном и Узбекистаном и развитию партнерств, направленных на обеспечение стабильности и процветания в регионе.

    ABŞ-nin Cənubi və Mərkəzi Asiya üzrə xüsusi elçisi Qırğızıstan və Özbəkistana səfər edəcək
