    "Gənclər paytaxtı"nın simvolik açarı Sumqayıtdan Goranboya təhvil verilib

    Daxili siyasət
    • 03 fevral, 2026
    • 18:30
    Gənclər paytaxtının simvolik açarı Sumqayıtdan Goranboya təhvil verilib

    "Report"un Goranboya ezam edilmiş əməkdaşı xəbər verir ki, simvolik açarı Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısının birinci müavini Teymur Səmədov gənclər və idman naziri Fərid Qayıbova təqdim edib.

    Nazir isə öz növbəsində açarı Goranboy Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısına təqdim edib.

    Bununla yanaşı, "Goranboy 2026 - Gənclər paytaxtı"nın loqo və maskotunun təqdimatı da baş tutub.

    Xatırladaq ki, 2025-ci ildə Azərbaycanın "Gənclər paytaxtı" Sumqayıt şəhəri idi. Goranboy isə 2026-cı il üçün Azərbaycanın "Gənclər paytaxtı" seçilib.

    Sumqayıt “Gənclər Paytaxtı” Goranboy
    Символический ключ молодежной столицы перешел от Сумгайыта Гёранбою

