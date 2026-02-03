Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Символический ключ молодежной столицы перешел от Сумгайыта Гёранбою

    Внутренняя политика
    • 03 февраля, 2026
    • 19:04
    Символический ключ "Молодежной столицы" перешел от Сумгайыта Гёранбою.

    Как передает сотрудник Report из Гёранбоя, символический ключ министру молодежи и спорта Фариду Гаибову вручил первый заместитель главы Исполнительной власти города Сумгайыт Теймур Самедов.

    Наряду с этим состоялась презентация логотипа и маскота "Гёранбой 2026 - Молодежная столица".

    Напомним, что в 2025 году "Молодежной столицей" Азербайджана был город Сумгайыт. Гёранбой же выбран "Молодежной столицей" Азербайджана на 2026 год.

    Геранбой молодежная столица Фарид Гаибов
    "Gənclər paytaxtı"nın simvolik açarı Sumqayıtdan Goranboya təhvil verilib
