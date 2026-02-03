Символический ключ молодежной столицы перешел от Сумгайыта Гёранбою
Внутренняя политика
- 03 февраля, 2026
- 19:04
Символический ключ "Молодежной столицы" перешел от Сумгайыта Гёранбою.
Как передает сотрудник Report из Гёранбоя, символический ключ министру молодежи и спорта Фариду Гаибову вручил первый заместитель главы Исполнительной власти города Сумгайыт Теймур Самедов.
Наряду с этим состоялась презентация логотипа и маскота "Гёранбой 2026 - Молодежная столица".
Напомним, что в 2025 году "Молодежной столицей" Азербайджана был город Сумгайыт. Гёранбой же выбран "Молодежной столицей" Азербайджана на 2026 год.
