İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri

    Cosef Aun: Siyasi cəsarət səmimi iradə ilə birləşdikdə münaqişəni fürsətə çevirmək mümkündür

    Xarici siyasət
    • 04 fevral, 2026
    • 21:11
    Cosef Aun: Siyasi cəsarət səmimi iradə ilə birləşdikdə münaqişəni fürsətə çevirmək mümkündür

    Ermənistan Respublikasının Baş naziri Nikol Paşinyanı və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Zati-aliləri İlham Əliyevi Ermənistan və Azərbaycan arasındakı sülh təşəbbüsünün eyni mükafata layiq görülməsi münasibətilə təbrik etməkdən şərəf duyuram.

    "Report"un Əbu-Dabiyə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, bunu Livan Respublikasının Prezidenti Cosef Aun "Zayed İnsan Qardaşlığı Mükafatı"nın laureatlarına ünvanladığı təbrik videomüraciətində deyib.

    "Bu mükafat iki ölkə arasında uzunsürən münaqişəyə son qoyan və region xalqlarının daha təhlükəsiz gələcəyi üçün yeni sabitlik səhifəsi açan tarixi sülh sazişinin yüksək qiymətləndirilməsidir. Bu nailiyyət bir daha sübut edir ki, siyasi cəsarət səmimi iradə ilə birləşdikdə münaqişəni fürsətə, sülhü isə daimi seçimə çevirmək mümkündür", - o qeyd edib.

    Cosef Aun İlham Əliyev Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Zayed İnsan Qardaşlığı Mükafatı
    Аун: Объединив политическую смелость с искренней волей конфликт можно превратить в возможность

    Son xəbərlər

    21:30

    Kral II Abdullah: Bu, sülhün üstün tutulması mümkünlüyünün nümunəsidir

    Xarici siyasət
    21:25

    Azərbaycan Kuboku: "Sabah" - "Qəbələ" oyununda qalib müəyyənləşməyib

    Futbol
    21:14

    Saşa İliç: "Sumqayıt" və "Zirə" komandalarının ifasında bərabər səviyyəli oyuna şahidlik etdik"

    Futbol
    21:12

    Umerov: Əbu-Dabidəki danışıqlar məzmunlu və məhsuldar olub

    Digər ölkələr
    21:11

    Cosef Aun: Siyasi cəsarət səmimi iradə ilə birləşdikdə münaqişəni fürsətə çevirmək mümkündür

    Xarici siyasət
    21:07

    Badminton üzrə "Azerbaijan International 2026" beynəlxalq turnirində ikinci yarış gününə yekun vurulub

    Fərdi
    21:01

    Si Cinpin ABŞ ilə münasibətdə Tayvan məsələsinin əhəmiyyətini vurğulayıb

    Digər ölkələr
    20:59

    Roma Papası: Zayed mükafatçıları çox vaxt körpülər inşa etmək əvəzinə sədd çəkənlər dünyasında ümid saçanlardır

    Xarici siyasət
    20:51

    Sadır Japarov: İnanıram ki, Azərbaycan və Ermənistan uzunmüddətli əməkdaşlığın möhkəm təməlini qoyacaqlar

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti