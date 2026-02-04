Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Аун: Объединив политическую смелость с искренней волей конфликт можно превратить в возможность

    04 февраля, 2026
    • 21:22
    Для меня честь поздравить премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Его превосходительство Ильхама Алиева с присуждением им премии за инициативу мира между Арменией и Азербайджаном.

    Как сообщает корреспондент Report из Абу-Даби, где состоялась церемония вручения "Премии Заида за человеческое братство", об этом заявил президент Ливана Джозеф Аун в видеообращении с поздравлением в адрес лауреатов премии.

    "Эта премия является высокой оценкой исторического мирного соглашения, которое положило конец многолетнему конфликту между двумя странами и открыло новую страницу стабильности для более безопасного будущего народов региона. Это достижение еще раз доказывает, что, когда политическая смелость объединяется с искренней волей, конфликт можно превратить в возможность, а мир – в постоянный выбор", - отметил он.

    Cosef Aun: Siyasi cəsarət səmimi iradə ilə birləşdikdə münaqişəni fürsətə çevirmək mümkündür
