    Ərdoğan: Türkiyə ABŞ və İran arasında vasitəçi olmağa hazırdır

    • 03 fevral, 2026
    • 18:49
    Ərdoğan: Türkiyə ABŞ və İran arasında vasitəçi olmağa hazırdır

    Türkiyə İran və Birləşmiş Ştatlar arasında fikir ayrılıqlarının həllində vasitəçi rolunu öz öhdəsinə götürməyə hazırdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Asharq Al-Awsat" qəzetinə müsahibəsində Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib.

    "Biz bütün platformalarda İrana qarşı hər hansı hərbi addımların qəbuledilməzliyini ifadə etmişik", - o qeyd edib.

    Türkiyə Prezidenti fevralın 3-də Səudiyyə Ərəbistanına rəsmi səfər edib. O, Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının vəliəhdi, Baş nazir Məhəmməd bin Salman bin Əbdüləziz Al Səud ilə görüşüb.

    Rəcəb Tayyib Ərdoğan ABŞ-İran gərginliyi vasitəçi
    Эрдоган заявил о готовности Турции стать посредником между США и Ираном

