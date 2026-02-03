Эрдоган заявил о готовности Турции стать посредником между США и Ираном
Другие страны
- 03 февраля, 2026
- 18:59
Турция готова взять на себя роль посредника в урегулировании разногласий между Ираном и США.
Как передает Report, об этом в интервью саудовской газете Asharq Al-Awsat заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Мы подтверждаем, что готовы играть роль посредника между Ираном и США для снижения напряженности и решения проблем, и продолжим наши контакты в этом отношении. Мы на всех площадках выражали наше неприятие любых военных шагов против Ирана", - заявил он.
Отметим, что 3 февраля Эрдоган прибыл с официальным визитом в Саудовскую Аравию. Он встретился с наследным принцем и премьер-министром страны Мухаммедом бин Салманом бин Абдулазизом Аль Саудом.
