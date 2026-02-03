Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Эрдоган заявил о готовности Турции стать посредником между США и Ираном

    Другие страны
    • 03 февраля, 2026
    • 18:59
    Эрдоган заявил о готовности Турции стать посредником между США и Ираном

    Турция готова взять на себя роль посредника в урегулировании разногласий между Ираном и США.

    Как передает Report, об этом в интервью саудовской газете Asharq Al-Awsat заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

    "Мы подтверждаем, что готовы играть роль посредника между Ираном и США для снижения напряженности и решения проблем, и продолжим наши контакты в этом отношении. Мы на всех площадках выражали наше неприятие любых военных шагов против Ирана", - заявил он.

    Отметим, что 3 февраля Эрдоган прибыл с официальным визитом в Саудовскую Аравию. Он встретился с наследным принцем и премьер-министром страны Мухаммедом бин Салманом бин Абдулазизом Аль Саудом.

    Ərdoğan: Türkiyə ABŞ və İran arasında vasitəçi olmağa hazırdır
