Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана

    Зеленский: Самой важной гарантией безопасности для Украины является членство в ЕС

    Другие страны
    • 03 февраля, 2026
    • 18:00
    Зеленский: Самой важной гарантией безопасности для Украины является членство в ЕС

    Будущие гарантии безопасности для Украины должны быть комплексными, юридически закрепленными на международном уровне.

    Как сообщает восточноевропейское бюро Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Киеве.

    По его мнению, в противном случае нельзя говорить о том, что война закончена: "Это не ограничивается только военной помощью. Речь идет о создании долгосрочной системы, которая предотвратит агрессию России и сделает невозможным повторение полномасштабного вторжения. Одной из важнейших составляющих таких гарантий является полноправное членство Украины в ЕС. Именно ЕС обеспечит надежную политическую, экономическую и правовую защиту от внешней угрозы в долгосрочной перспективе".

    Владимир Зеленский российско-украинская война Марк Рютте гарантии безопасности
    Prezident: Ukrayna üçün ən mühüm təhlükəsizlik zəmanəti Aİ-ə üzv olmaqdır
    Zelenskyy calls for comprehensive international security guarantees for Ukraine
    Ты - Король

    Последние новости

    18:21

    Узбекистан и ОЭСР подписали меморандум о взаимопонимании

    В регионе
    18:16
    Фото

    В Гёранбое проходит фестиваль по случаю Дня молодежи

    Внутренняя политика
    18:14

    Генсек НАТО: Союзники обеспечат потребности Украины в оружии

    Другие страны
    18:03

    Ержан Биржанов: Казахстан расширяет сотрудничество с ОЭСР

    В регионе
    18:01

    Стоимость серебра выросла на 15,7%

    Финансы
    18:00

    Зеленский: Самой важной гарантией безопасности для Украины является членство в ЕС

    Другие страны
    17:56
    Фото

    Азербайджан и США обсудили сотрудничество в сфере культуры

    Kультурная политика
    17:55

    Спецпосланник ЕС посетит Кыргызстан в конце февраля

    Другие страны
    17:47

    В Германии задержаны двое рабочих по подозрению в диверсиях на кораблях ВМС

    Другие страны
    Лента новостей