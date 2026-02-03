Зеленский: Самой важной гарантией безопасности для Украины является членство в ЕС

Будущие гарантии безопасности для Украины должны быть комплексными, юридически закрепленными на международном уровне.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Киеве.

По его мнению, в противном случае нельзя говорить о том, что война закончена: "Это не ограничивается только военной помощью. Речь идет о создании долгосрочной системы, которая предотвратит агрессию России и сделает невозможным повторение полномасштабного вторжения. Одной из важнейших составляющих таких гарантий является полноправное членство Украины в ЕС. Именно ЕС обеспечит надежную политическую, экономическую и правовую защиту от внешней угрозы в долгосрочной перспективе".