İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü

    Prezident: Ukrayna üçün ən mühüm təhlükəsizlik zəmanəti Aİ-ə üzv olmaqdır

    Digər ölkələr
    • 03 fevral, 2026
    • 17:43
    Prezident: Ukrayna üçün ən mühüm təhlükəsizlik zəmanəti Aİ-ə üzv olmaqdır

    Ukrayna üçün gələcək təhlükəsizlik zəmanətləri kompleks, hüquqi və beynəlxalq səviyyədə təsbit olunmuş olmalıdır.

    "Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, bunu Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski Kiyevdə NATO-nun Baş katibi Mark Rütte ilə birgə mətbuat konfransında bildirib.

    Onun fikrincə, əks halda müharibə bitdi demək olmaz:

    "Bu yalnız hərbi yardımla məhdudlaşmır. Söhbət Rusiyanın təcavüzünün qarşısını alan və genişmiqyaslı işğalın təkrarını qeyri-mümkün edəcək uzunmüddətli sistem yaratmaqdan gedir. Belə zəmanətlərin ən mühüm tərkib hissələrindən biri kimi Ukraynanın Avropa İttifaqına tam üzvlüyüdür. Məhz Aİ uzunmüddətli perspektivdə xarici təhlükədən etibarlı siyasi, iqtisadi və hüquqi müdafiəni təmin edəcək", - deyə, o əlavə edib.

    Rusiya-Ukrayna müharibəsi Volodimir Zelenski Mark Rütte Avropa İttifaqı Ukrayna

    Son xəbərlər

    17:56

    Sumqayıtda cüdo üzrə "İstedadların seçimi" turnirinin I turu keçiriləcək

    Fərdi
    17:55
    Foto

    Goranboyda Gənclər Gününə həsr edilmiş festival keçirilir

    Daxili siyasət
    17:51
    Foto

    Azərbaycanla İtaliya mədəniyyət sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

    Mədəniyyət siyasəti
    17:50

    "İmişli" yeni futbolçu ilə müqavilə imzalayıb

    Futbol
    17:48

    "Fitch" Azərbaycan banklarını qiymətləndirib: Kapital buferlərinin azalması fonunda güclü göstəricilər

    Maliyyə
    17:43

    Azərbaycan çempionatının ilk günündə 5 çəki dərəcəsində finalçılar müəyyənləşib

    Fərdi
    17:43

    Prezident: Ukrayna üçün ən mühüm təhlükəsizlik zəmanəti Aİ-ə üzv olmaqdır

    Digər ölkələr
    17:38
    Rəy

    Azərbaycan-BƏƏ strateji tərəfdaşlığı - Yeni dövrün başlanğıcı – ŞƏRH

    Analitika
    17:37

    Azərbaycan Prezidentinin BƏƏ-yə səfəri münasibətlərin strateji müttəfiqliyə yüksəlməsinin göstəricisidir - RƏY

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti