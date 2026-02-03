В январе дважды пресечена переправка наркотиков в Азербайджан с помощью БПЛА
Происшествия
- 03 февраля, 2026
- 13:30
В прошлом месяце дважды пресечена переправка наркотиков в Азербайджан посредством беспилотного летательного аппарата.
Об этом Report сообщили в Государственной пограничной службе.
Было отмечено, что в результате мер по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств в прошлом месяце было обнаружено и изъято из оборота 120 кг 645 г наркотических средств.
