В январе дважды пресечена переправка наркотиков в Азербайджан с помощью БПЛА

В прошлом месяце дважды пресечена переправка наркотиков в Азербайджан посредством беспилотного летательного аппарата.

Об этом Report сообщили в Государственной пограничной службе.

Было отмечено, что в результате мер по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств в прошлом месяце было обнаружено и изъято из оборота 120 кг 645 г наркотических средств.