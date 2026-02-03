Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    В январе дважды пресечена переправка наркотиков в Азербайджан с помощью БПЛА

    Происшествия
    • 03 февраля, 2026
    • 13:30
    В прошлом месяце дважды пресечена переправка наркотиков в Азербайджан посредством беспилотного летательного аппарата.

    Об этом Report сообщили в Государственной пограничной службе.

    Было отмечено, что в результате мер по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств в прошлом месяце было обнаружено и изъято из оборота 120 кг 645 г наркотических средств.

    Yanvarda 2 halda narkotiklərin PUA vasitəsilə Azərbaycana keçirilməsinin qarşısı alınıb
