    Yanvarda 2 halda narkotiklərin PUA vasitəsilə Azərbaycana keçirilməsinin qarşısı alınıb

    Hadisə
    • 03 fevral, 2026
    • 13:15
    Yanvarda 2 halda narkotiklərin PUA vasitəsilə Azərbaycana keçirilməsinin qarşısı alınıb

    Keçən ay 2 halda narkotiklərin pilotsuz uçuş aparatı vasitəsilə Azərbaycana keçirilməsinin qarşısı alınıb.

    Bu barədə "Report"a Dövlət Sərhəd Xidmətindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, narkоtik vasitələrin qеyri-qanuni dövriyyəsinə qarşı mübarizə tədbirləri nəticəsində ötən ay 120 kiloqram 645 qram narkоtik vasitə aşkarlanaraq dövriyyədən çıxarılıb.

    DSX PUA narkotik
    В январе дважды пресечена переправка наркотиков в Азербайджан с помощью БПЛА

