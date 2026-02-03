Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    03 февраля, 2026
    • 13:39
    Рютте прибыл с визитом в Киев

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл с визитом в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

    Как передает Report, об этом Зеленский написал в соцсети Х.

    Зеленский отметил, что вместе с Рютте посетил мемориал памяти погибших в войне украинских граждан в Киеве.

    "Сегодня вместе с Марком Рютте здесь почтили память погибших украинских защитников и защитниц. Вечная слава нашим воинам", - написал он.

    Напомним, генсек НАТО в рамках однодневного визита в Киев планирует выступить в Верховной Раде. В этот же день пройдет процедура открытия сессии Рады, которая проходит в первый вторник каждого февраля и сентября.

    Украина Владимир Зеленский Марк Рютте Генсек НАТО
    Mark Rütte Kiyevdə səfərdədir
    NATO Secretary General visiting Kyiv
