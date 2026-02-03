Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл с визитом в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как передает Report, об этом Зеленский написал в соцсети Х.

Зеленский отметил, что вместе с Рютте посетил мемориал памяти погибших в войне украинских граждан в Киеве.

"Сегодня вместе с Марком Рютте здесь почтили память погибших украинских защитников и защитниц. Вечная слава нашим воинам", - написал он.

Напомним, генсек НАТО в рамках однодневного визита в Киев планирует выступить в Верховной Раде. В этот же день пройдет процедура открытия сессии Рады, которая проходит в первый вторник каждого февраля и сентября.