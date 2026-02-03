Рютте прибыл с визитом в Киев
- 03 февраля, 2026
- 13:39
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл с визитом в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Как передает Report, об этом Зеленский написал в соцсети Х.
Зеленский отметил, что вместе с Рютте посетил мемориал памяти погибших в войне украинских граждан в Киеве.
"Сегодня вместе с Марком Рютте здесь почтили память погибших украинских защитников и защитниц. Вечная слава нашим воинам", - написал он.
Напомним, генсек НАТО в рамках однодневного визита в Киев планирует выступить в Верховной Раде. В этот же день пройдет процедура открытия сессии Рады, которая проходит в первый вторник каждого февраля и сентября.
Майдан Незалежності. Народний меморіал національної пам’яті. Меморіал пам’яті про наших героїв, воїнів, наших людей, які захищали Україну від ворога, боролися і віддали найцінніше в цій війні.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 3, 2026
Разом із Марком Рютте сьогодні тут ушанували пам'ять загиблих українських захисників… pic.twitter.com/DmVdKgGr7f