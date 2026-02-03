Mark Rütte Kiyevdə səfərdədir
- 03 fevral, 2026
- 13:48
NATO-nun Baş katibi Mark Rütte Kiyevə səfəri çərçivəsində Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ilə görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Zelenski "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.
V.Zelenski qeyd edib ki, M.Rütte ilə birlikdə müharibədə həlak olmuş Ukrayna vətəndaşlarının xatirəsinə ucaldılmış memoriala baş çəkib: "Bu gün Mark Rütte ilə birlikdə həlak olmuş ukraynalı müdafiəçilərin xatirəsini yad etdik".
Майдан Незалежності. Народний меморіал національної пам’яті. Меморіал пам’яті про наших героїв, воїнів, наших людей, які захищали Україну від ворога, боролися і віддали найцінніше в цій війні.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 3, 2026
Разом із Марком Рютте сьогодні тут ушанували пам'ять загиблих українських захисників… pic.twitter.com/DmVdKgGr7f
