    Mark Rütte Kiyevdə səfərdədir

    Digər ölkələr
    • 03 fevral, 2026
    • 13:48
    Mark Rütte Kiyevdə səfərdədir

    NATO-nun Baş katibi Mark Rütte Kiyevə səfəri çərçivəsində Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Zelenski "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.

    V.Zelenski qeyd edib ki, M.Rütte ilə birlikdə müharibədə həlak olmuş Ukrayna vətəndaşlarının xatirəsinə ucaldılmış memoriala baş çəkib: "Bu gün Mark Rütte ilə birlikdə həlak olmuş ukraynalı müdafiəçilərin xatirəsini yad etdik".

