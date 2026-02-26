Главу МВД Сербии Дачича госпитализировали в тяжелом состоянии
Другие страны
26 февраля, 2026
- 01:56
Министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич госпитализирован в тяжелом состоянии.
Об этом сообщает балканское бюро Report.
Отмечается, что состояние министра резко ухудшилось в последние несколько часов из-за ранее диагностированной у него двусторонней пневмонии.
Согласно информации, Дачич уже подключен к аппаратам жизнеобеспечения.
Президент Сербии Александр Вучич сообщил в социальных сетях, что посетил министра в больнице: "Ситуация серьезная, но мы доверяем врачам. Мы все молимся за его скорейшее выздоровление".
