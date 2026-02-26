Главу МВД Сербии Дачича госпитализировали в тяжелом состоянии

Министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич госпитализирован в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает балканское бюро Report.

Отмечается, что состояние министра резко ухудшилось в последние несколько часов из-за ранее диагностированной у него двусторонней пневмонии.

Согласно информации, Дачич уже подключен к аппаратам жизнеобеспечения.

Президент Сербии Александр Вучич сообщил в социальных сетях, что посетил министра в больнице: "Ситуация серьезная, но мы доверяем врачам. Мы все молимся за его скорейшее выздоровление".