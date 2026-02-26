Ильхам Алиев Всемирный форум городов (WUF13) мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Главу МВД Сербии Дачича госпитализировали в тяжелом состоянии

    Другие страны
    26 февраля, 2026
    • 01:56
    Главу МВД Сербии Дачича госпитализировали в тяжелом состоянии

    Министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич госпитализирован в тяжелом состоянии.

    Отмечается, что состояние министра резко ухудшилось в последние несколько часов из-за ранее диагностированной у него двусторонней пневмонии.

    Согласно информации, Дачич уже подключен к аппаратам жизнеобеспечения.

    Президент Сербии Александр Вучич сообщил в социальных сетях, что посетил министра в больнице: "Ситуация серьезная, но мы доверяем врачам. Мы все молимся за его скорейшее выздоровление".

    Serbiyanın daxili işlər naziri ağır vəziyyətdə xəstəxanaya yerləşdirilib

    Лента новостей