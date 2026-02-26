Ильхам Алиев Всемирный форум городов (WUF13) мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев Всемирный форум городов (WUF13) мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид

    Bloomberg: Новые пошлины США превысят потолок тарифов на товары из ЕС на €4,2 млрд

    Другие страны
    • 26 февраля, 2026
    • 01:19
    Bloomberg: Новые пошлины США превысят потолок тарифов на товары из ЕС на €4,2 млрд

    Новая тарифная политика американской администрации может привести к тому, что товары из стран Евросоюза на общую сумму в €4,2 млрд ($5 млрд) столкнутся с импортными пошлинами, превышающими 15-процентный рубеж, о котором стороны договорились в прошлом году.

    Как передает Report, об этом пишет агентство Bloomberg.

    По информации его источников, новая торговая политика США в случае ее реализации подразумевает, что за пределы оговоренного потолка по тарифам выйдет часть продукции сельского хозяйства, включая сыр и масло, изделия из пластика, тканей, а также химикаты.

    Всего потолок пошлин может быть превышен для порядка 7% экспорта Евросоюза, указывает агентство со ссылкой на представителя Еврокомиссии Олофа Джилла.

    Ранее на этой неделе Европарламент отложил ратификацию соглашения с США о тарифах, которое закрепляет за ЕС обязательство платить в одноcтороннем порядке США торговые пошлины в размере 15%.

    Bloomberg пошлины США Евросоюз
    "Bloomberg": ABŞ-nin yeni rüsumları Aİ malları üçün tarif həddini 4,2 milyard avro üstələyəcək

    Последние новости

    02:22

    Ирландия расширяет сотрудничество с НАТО для укрепления морской безопасности

    Другие страны
    01:56

    Главу МВД Сербии Дачича госпитализировали в тяжелом состоянии

    Другие страны
    01:19

    Bloomberg: Новые пошлины США превысят потолок тарифов на товары из ЕС на €4,2 млрд

    Другие страны
    00:54
    Фото

    Обсуждено сотрудничество Азербайджана и Украины в области энергетики

    Энергетика
    00:45

    Глава МИД: Ходжалинский геноцид — одно из тяжелейших преступлений в рамках армянской агрессии

    Внешняя политика
    00:38

    В британском парламенте выдвинута законодательная инициатива о Ходжалинском геноциде

    Внешняя политика
    00:26

    Береговая охрана Кубы вступила в перестрелку с американским катером, есть погибшие

    Другие страны
    00:04

    Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида

    Внутренняя политика
    00:00

    Со дня геноцида в Ходжалы минуло 34 года

    Внутренняя политика
    Лента новостей