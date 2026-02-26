Bloomberg: Новые пошлины США превысят потолок тарифов на товары из ЕС на €4,2 млрд

Новая тарифная политика американской администрации может привести к тому, что товары из стран Евросоюза на общую сумму в €4,2 млрд ($5 млрд) столкнутся с импортными пошлинами, превышающими 15-процентный рубеж, о котором стороны договорились в прошлом году.

Как передает Report, об этом пишет агентство Bloomberg.

По информации его источников, новая торговая политика США в случае ее реализации подразумевает, что за пределы оговоренного потолка по тарифам выйдет часть продукции сельского хозяйства, включая сыр и масло, изделия из пластика, тканей, а также химикаты.

Всего потолок пошлин может быть превышен для порядка 7% экспорта Евросоюза, указывает агентство со ссылкой на представителя Еврокомиссии Олофа Джилла.

Ранее на этой неделе Европарламент отложил ратификацию соглашения с США о тарифах, которое закрепляет за ЕС обязательство платить в одноcтороннем порядке США торговые пошлины в размере 15%.