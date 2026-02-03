На госгранице Азербайджана задержана контрабанда на 6,5 млн манатов

На государственной границе Азербайджана в первый месяц этого года были задержаны контрабандные товары на сумму более 6,5 млн манатов.

Об этом сообщили Report в Государственной пограничной службе.

Было отмечено, что в результате мер по борьбе с контрабандной деятельностью была обнаружена и изъята контрабанда общей стоимостью 6 млн 570 тыс. 790 манатов, в том числе пневматический пистолет (вместе с магазином), лекарственные средства и табачные изделия.