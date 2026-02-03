İlin ilk ayında dövlət sərhədində 6,5 milyon manatlıq qaçaqmal tutulub
Hadisə
- 03 fevral, 2026
- 13:11
Bu ilin ilk ayında dövlət sərhədində 6,5 milyon manatdan çox qaçaqmal tutulub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Sərhəd Xidmətindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, qaçaqmalçılıq fəaliyyətinə qarşı mübarizə tədbirləri nəticəsində ümumi dəyəri 6 milyon 570 min 790 manat оlan qaçaqmal, о cümlədən pnevmatik tapança (darağı ilə birlikdə), dərman vasitələri və tütün məmulatları aşkar olunaraq götürülüb.
