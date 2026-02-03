İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    Braziliyada avtobus qəzasında ən azı 15 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    • 03 fevral, 2026
    • 19:15
    Braziliyada avtobus qəzasında ən azı 15 nəfər ölüb

    Braziliyanın şimal-şərqində zəvvarları daşıyan avtobus ağır qəzaya uğrayıb ən azı 15 nəfər ölüb və onlarla insan xəsarət alıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Braziliya KİV-i məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, avtobusda təxminən 60 sərnişin olub. İlkin məlumatlara görə, o yolda aşıb, hadisənin dəqiq səbəbləri müəyyənləşdirilir.

    Ölənlər arasında beş kişi, yeddi qadın və üç uşaq var. Yaralılar yerli xəstəxanalara çatdırılıb.

    Alaqoas ştatının hakimiyyəti üçgünlük matəm elan edib.

    Braziliya Avtobus qəzası
