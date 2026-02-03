Braziliyada avtobus qəzasında ən azı 15 nəfər ölüb
03 fevral, 2026
19:15
Braziliyanın şimal-şərqində zəvvarları daşıyan avtobus ağır qəzaya uğrayıb ən azı 15 nəfər ölüb və onlarla insan xəsarət alıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Braziliya KİV-i məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, avtobusda təxminən 60 sərnişin olub. İlkin məlumatlara görə, o yolda aşıb, hadisənin dəqiq səbəbləri müəyyənləşdirilir.
Ölənlər arasında beş kişi, yeddi qadın və üç uşaq var. Yaralılar yerli xəstəxanalara çatdırılıb.
Alaqoas ştatının hakimiyyəti üçgünlük matəm elan edib.
19:15
18:26