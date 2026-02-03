В Бразилии в ДТП с автобусом погибли не менее 15 человек
Другие страны
- 03 февраля, 2026
- 19:09
На северо‑востоке Бразилии в тяжелом дорожно-транспортном происшествии с автобусом, перевозившим паломников, погибли не менее 15 человек и десятки пострадали.
Как передает Report, об этом сообщают бразильские СМИ.
Отмечается, что в автобусе находились около 60 пассажиров. По предварительным данным, он перевернулся на трассе, точные причины происшествия устанавливаются.
Среди погибших - пять мужчин, семь женщин и трое детей. Пострадавшие были доставлены в местные больницы, где продолжают получать медицинскую помощь.
Власти штата Алагоас объявили трехдневный траур.
