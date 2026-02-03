Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана

    В Бразилии в ДТП с автобусом погибли не менее 15 человек

    Другие страны
    • 03 февраля, 2026
    • 19:09
    В Бразилии в ДТП с автобусом погибли не менее 15 человек

    На северо‑востоке Бразилии в тяжелом дорожно-транспортном происшествии с автобусом, перевозившим паломников, погибли не менее 15 человек и десятки пострадали.

    Как передает Report, об этом сообщают бразильские СМИ.

    Отмечается, что в автобусе находились около 60 пассажиров. По предварительным данным, он перевернулся на трассе, точные причины происшествия устанавливаются.

    Среди погибших - пять мужчин, семь женщин и трое детей. Пострадавшие были доставлены в местные больницы, где продолжают получать медицинскую помощь.

    Власти штата Алагоас объявили трехдневный траур.

    Бразилия ДТП автобус жертвы
    Braziliyada avtobus qəzasında ən azı 15 nəfər ölüb
    Bus accident kills at least 15 pilgrims in north-east Brazil
    Ты - Король

    Последние новости

    20:08

    Армения и Совет Европы обсудили укрепление мира между Ереваном и Баку

    Внешняя политика
    19:56
    Фото

    Украина получит средства от ЕБРР для поддержки энергосектора

    Другие страны
    19:41
    Фото
    Видео

    Азербайджан и ОАЭ обсудили перспективы развития военного сотрудничества

    Армия
    19:33
    Фото

    В Нью-Йорке в рамках мероприятий ООН представлена программа WUF13

    Внешняя политика
    19:20
    Фото

    Наблюдательный совет Агентства развития медиа обсудил ключевые приоритеты на 2026 год

    Медиа
    19:09

    В Бразилии в ДТП с автобусом погибли не менее 15 человек

    Другие страны
    19:04

    Символический ключ молодежной столицы перешел от Сумгайыта Гёранбою

    Внутренняя политика
    18:59

    Эрдоган заявил о готовности Турции стать посредником между США и Ираном

    Другие страны
    18:46

    Спецпосланник США по Южной и Центральной Азии посетит Кыргызстан и Узбекистан

    В регионе
    Лента новостей