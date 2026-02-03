ГПС: За нарушение госграницы Азербайджана в январе 2026 года задержаны 17 человек

За нарушение государственной границы Азербайджана в январе 2026 года задержаны 17 человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-центр Государственной пограничной службы (ГПС).

Из числа задержанных за нарушение государственной границы 6 человек – граждане Алжира, 4 – Азербайджана, 4 – Ирака и 3 – Пакистана. В ходе борьбы с незаконной миграцией задержаны 3 человека, пытавшиеся пересечь границу по поддельным документам. За нарушение пограничного режима были задержаны 117 человек, в отношении которых приняты соответствующие меры.

В рамках мер по борьбе с преступностью были задержаны 302 человека, находившихся в розыске, предотвращен выезд из страны 599 человек, которым запрещен выезд из Азербайджана, и въезд 8 лиц, которым запрещено въезжать на территорию страны.

В двух случаях была предотвращена контрабанда наркотиков на территорию страны с помощью беспилотного летательного аппарата.

В результате мер по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств было обнаружено и изъято 120 кг 645 г наркотических средств. Кроме того, в ходе мероприятий по борьбе с контрабандой было выявлено и изъято контрабандных товаров на общую сумму 6 млн 570 тыс. 790 манатов. Среди них - пневматический пистолет с магазином, медикаменты и табачные изделия.