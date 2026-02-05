İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    Ali Məhkəmənin sədri: Süni intellekt nə hakimi, nə də hüquqşünası əvəz edir

    Daxili siyasət
    • 05 fevral, 2026
    • 10:59
    Ali Məhkəmənin sədri: Süni intellekt nə hakimi, nə də hüquqşünası əvəz edir

    Süni intellekt nə hakimi, nə də hüquqşünası əvəz edir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Ali Məhkəmənin və Məhkəmə-Hüquq Şurasının sədri İnam Kərimov "LEGIS" Beynəlxalq Hüquq Forumunda deyib.

    O bildirib ki, süni intellekt düzgün və məsuliyyətli istifadə edildikdə, məhkəmə təcrübəsinin təhlilində, hüquqi sənədlərlə işdə və risklərin qiymətləndirilməsində effektiv köməkçi alətə çevrilir:

    "Hazırda məhkəmələrdə bu istiqamətdə zəruri addımlar atılır və süni intellektin tətbiqi məhkəmə fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılmasına xidmət edəcək. Süni intellektin hüquqda tətbiqi artıq reallıqdır".

