    Председатель Верховного суда: ИИ не заменяет ни судью, ни адвоката

    Внутренняя политика
    • 05 февраля, 2026
    • 11:41
    Председатель Верховного суда: ИИ не заменяет ни судью, ни адвоката

    Искусственный интеллект (ИИ) не заменяет ни судью, ни адвоката.

    Как сообщает Report, об этом сказал председатель Верховного суда и Судебно-правового совета Инам Керимов на международном юридическом форуме LEGIS.

    Он отметил, что при правильном и ответственном использовании ИИ становится эффективным вспомогательным инструментом в анализе судебной практики, работе с юридическими документами и оценке рисков.

    "В настоящее время суды предпринимают необходимые шаги в данном направлении, и применение ИИ послужит повышению эффективности судебной деятельности", - добавил Керимов.

