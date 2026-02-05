Председатель Верховного суда: ИИ не заменяет ни судью, ни адвоката

Искусственный интеллект (ИИ) не заменяет ни судью, ни адвоката.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Верховного суда и Судебно-правового совета Инам Керимов на международном юридическом форуме LEGIS.

Он отметил, что при правильном и ответственном использовании ИИ становится эффективным вспомогательным инструментом в анализе судебной практики, работе с юридическими документами и оценке рисков.

"В настоящее время суды предпринимают необходимые шаги в данном направлении, и применение ИИ послужит повышению эффективности судебной деятельности", - добавил Керимов.