İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri

    "Neftçi"nin futbolçusunun ayağına yeddi tikiş qoyulub

    Futbol
    • 05 fevral, 2026
    • 10:59
    Neftçinin futbolçusunun ayağına yeddi tikiş qoyulub

    "Neftçi"nin futbolçusu Freddi Varqasın ayağına yeddi tikiş qoyulub.

    Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq "ağ-qaralar"ın mətbuat xidmətinin rəhbəri Asəf Zeynallı açıqlama verib.

    Klub rəsmisi Misli Premyer Liqasının XVIII turunda, "Araz-Naxçıvan"la oyunda zədələnən venesuelalı yarımmüdafiəçinin durumuna aydınlıq gətirib:

    "Zərbə nəticəsində Freddi Varqasın ayağında dəri qatı cırıdlığına görə 7 tikiş qoyulub. Bu həftə fərdi məşqlərə başlayacaq. Növbəti həftədən isə komanda ilə birgə məşqlərdə iştirak edəcək. Varqas sarı vərəqə limitini doldurduğu üçün növbəti turun oyununu buraxacaq".

    Qeyd edək ki, "Neftçi" "Araz-Naxçıvan"ı dörd cavabsız qolla məğlub edib. Bakı klub XIX turda "Qəbələ"ni qəbul edəcək.

    Freddi Varqas tikiş qoyulub Futbol xəbərləri Asəf Zeynallı

    Son xəbərlər

    11:16

    Keçən il DOST Rəqəmsal İnnovasiyalar Mərkəzi 94 layihə və elektron xidmət üzrə iş aparıb

    Sosial müdafiə
    11:14

    Adil Kərimli: Mədəniyyət sahəsində çoxşaxəli sistemli fəaliyyət həyata keçirilir

    Mədəniyyət siyasəti
    11:14

    ABŞ nümayəndə heyəti TRIPP layihəsi çərçivəsində Ermənistana gedib

    Region
    11:11

    Kiyevə PUA hücumu olub, iki nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    11:08

    Azərbaycan Mərkəzi Asiya və Fars körfəzi arasında əlaqələndirici həlqə olmaq niyyətindədir

    Xarici siyasət
    11:06

    Kamran Əliyev: Son dövrlər prokurorluğa qəbul olan hüquqşünasların kriminalistik bilikləri çox aşağıdır

    Daxili siyasət
    11:05

    ABŞ vitse-prezidentinin Azərbaycan və Ermənistana səfərinin təxmini tarixi məlum olub

    Xarici siyasət
    11:04

    Yalçın Rəfiyev: WUF13 Azərbaycanın milli şəhərsalma təcrübəsinin nümayişi üçün əlverişli şərait yaradacaq

    Xarici siyasət
    11:01

    Azərbaycan gömrükçüləri brilyant qaşlar və qızıl-zinət əşyaları aşkar edib

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti