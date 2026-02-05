"Neftçi"nin futbolçusunun ayağına yeddi tikiş qoyulub
Futbol
- 05 fevral, 2026
- 10:59
"Neftçi"nin futbolçusu Freddi Varqasın ayağına yeddi tikiş qoyulub.
Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq "ağ-qaralar"ın mətbuat xidmətinin rəhbəri Asəf Zeynallı açıqlama verib.
Klub rəsmisi Misli Premyer Liqasının XVIII turunda, "Araz-Naxçıvan"la oyunda zədələnən venesuelalı yarımmüdafiəçinin durumuna aydınlıq gətirib:
"Zərbə nəticəsində Freddi Varqasın ayağında dəri qatı cırıdlığına görə 7 tikiş qoyulub. Bu həftə fərdi məşqlərə başlayacaq. Növbəti həftədən isə komanda ilə birgə məşqlərdə iştirak edəcək. Varqas sarı vərəqə limitini doldurduğu üçün növbəti turun oyununu buraxacaq".
Qeyd edək ki, "Neftçi" "Araz-Naxçıvan"ı dörd cavabsız qolla məğlub edib. Bakı klub XIX turda "Qəbələ"ni qəbul edəcək.
Son xəbərlər
11:16
Keçən il DOST Rəqəmsal İnnovasiyalar Mərkəzi 94 layihə və elektron xidmət üzrə iş aparıbSosial müdafiə
11:14
Adil Kərimli: Mədəniyyət sahəsində çoxşaxəli sistemli fəaliyyət həyata keçirilirMədəniyyət siyasəti
11:14
ABŞ nümayəndə heyəti TRIPP layihəsi çərçivəsində Ermənistana gedibRegion
11:11
Kiyevə PUA hücumu olub, iki nəfər yaralanıbDigər ölkələr
11:08
Azərbaycan Mərkəzi Asiya və Fars körfəzi arasında əlaqələndirici həlqə olmaq niyyətindədirXarici siyasət
11:06
Kamran Əliyev: Son dövrlər prokurorluğa qəbul olan hüquqşünasların kriminalistik bilikləri çox aşağıdırDaxili siyasət
11:05
ABŞ vitse-prezidentinin Azərbaycan və Ermənistana səfərinin təxmini tarixi məlum olubXarici siyasət
11:04
Yalçın Rəfiyev: WUF13 Azərbaycanın milli şəhərsalma təcrübəsinin nümayişi üçün əlverişli şərait yaradacaqXarici siyasət
11:01