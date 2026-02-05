İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri

    Kamran Əliyev: Son dövrlər prokurorluğa qəbul olan hüquqşünasların kriminalistik bilikləri çox aşağıdır

    Daxili siyasət
    • 05 fevral, 2026
    • 11:06
    Kamran Əliyev: Son dövrlər prokurorluğa qəbul olan hüquqşünasların kriminalistik bilikləri çox aşağıdır
    Kamran Əliyev

    Son dövrlərdə prokurorluq orqanlarında qulluğa qəbul olmuş gənclərin bir çoxunun kriminalistika sahəsində bilik və bacarıqların çox aşağı və ya ümumiyyətlə, olmadığının şahidi oluruq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Baş prokuror Kamran Əliyev "LEGIS" Beynəlxalq Hüquq Forumundakı çıxışında deyib.

    O bildirib ki, ali təhsil müəssisələrində kriminalistika seçmə fənn kimi tədris olunur və tələbələrin bir çoxu həmin fənni seçmir:

    "Sonradan həmin tələbələr prokurorluq orqanlarında işə qəbul olunduqda, işləməkdə çətinlik çəkirlər. Çünki kriminalistik taktika və texnika barədə məlumatı olmayan şəxsin hər hansı fakt üzrə səmərəli araşdırma aparması mümkün deyil".

    K.Əliyev deyib ki, rəqəmsallaşma sahəsində çox sürətli inkişafın getdiyi bir dövrdə hüquq fakültəsinin tələbələrinin rəqəmsal savadlılığının artırılmasına da xüsusi diqqət yetirmək lazımdır:

    "Bu gün şəffaf və ədalətli prosedurlar əsasında müsabiqə yolu ilə prokurorluq orqanlarında işləmək hüququ əldə etmiş gənclərin qazandığı uğurlar məhz Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən təməli qoyulmuş və Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə reallaşdırılan dövlət gənclər siyasəti nəticəsində mümkün olub".

    O qeyd edib ki, prokurorluq orqanlarında fəaliyyətə başlamaq üçün hər hansı hüquq stajı tələb olunmur:

    "Bu baxımdan, hüquq fakültəsini bitirəndən sonra qanunvericilikdə nəzərdə tutulan şərtlərə cavab verən hüquqşünaslar keçirilən imtahanlarda iştirak etməklə prokurorluqda qulluğa qəbul oluna bilərlər.

    2025-ci ildə keçirilmiş imtahanlarda 259-u oğlan, 90-ı qız olmaqla ümumilikdə 349 namizəd iştirak etmiş və onlardan 51-i müvəffəqiyyət əldə edərək prokurorluq orqanlarına işə qəbul edilib. Bir nəfər istisna edilməklə, qalan namizədlər ölkədəki ali təhsil müəssisələrinin hüquq fakültələrinin məzunları olub".

    İlham Əliyev Heydər Əliyev Kamran Əliyev

    Son xəbərlər

    11:14

    Adil Kərimli: Mədəniyyət sahəsində çoxşaxəli sistemli fəaliyyət həyata keçirilir

    Mədəniyyət siyasəti
    11:14

    ABŞ nümayəndə heyəti TRIPP layihəsi çərçivəsində Ermənistana gedib

    Region
    11:11

    Kiyevə PUA hücumu olub, iki nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    11:08

    Azərbaycan Mərkəzi Asiya və Fars körfəzi arasında əlaqələndirici həlqə olmaq niyyətindədir

    Xarici siyasət
    11:06

    Kamran Əliyev: Son dövrlər prokurorluğa qəbul olan hüquqşünasların kriminalistik bilikləri çox aşağıdır

    Daxili siyasət
    11:05

    ABŞ vitse-prezidentinin Azərbaycan və Ermənistana səfərinin təxmini tarixi məlum olub

    Xarici siyasət
    11:04

    Yalçın Rəfiyev: WUF13 Azərbaycanın milli şəhərsalma təcrübəsinin nümayişi üçün əlverişli şərait yaradacaq

    Xarici siyasət
    11:01

    Azərbaycan gömrükçüləri brilyant qaşlar və qızıl-zinət əşyaları aşkar edib

    Biznes
    11:00

    Cəlal Qasımov: Biznes qanunların icra mərhələsində yox, hazırlanmasında da iştirak etməlidir

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti