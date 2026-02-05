Генпрокурор: Уровень криминалистических знаний у молодых юристов остается низким

В последние годы многие молодые юристы, поступающие на службу в органы прокуратуры, обладают крайне низкими знаниями и навыками в сфере криминалистики, а в ряде случаев они отсутствуют и вовсе.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев, выступая на Международном юридическом форуме LEGIS в Баку.

По его словам, в большинстве вузов криминалистика преподается как дисциплина по выбору, и значительная часть студентов ее не изучает.

"В результате, уже приступив к работе в органах прокуратуры, такие специалисты сталкиваются с серьезными трудностями, поскольку без знаний криминалистической тактики и техники невозможно эффективно расследовать уголовные дела", - сказал Алиев.

Он также подчеркнул необходимость повышения цифровой грамотности студентов юридических факультетов, особенно в условиях стремительного развития цифровых технологий.

Генпрокурор отметил, что для поступления на службу в прокуратуру не требуется предварительный юридический стаж - выпускники юрфаков могут участвовать в конкурсных экзаменах при соответствии установленным требованиям.

Генпрокурор сообщил, что в 2025 году в экзаменах на прием в органы прокуратуры приняли участие 349 кандидатов. По итогам отбора 51 кандидат успешно прошел испытания и был принят на службу, при этом почти все они являлись выпускниками юридических факультетов азербайджанских вузов.