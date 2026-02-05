Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Генпрокурор: Уровень криминалистических знаний у молодых юристов остается низким

    Внутренняя политика
    • 05 февраля, 2026
    • 11:59
    Генпрокурор: Уровень криминалистических знаний у молодых юристов остается низким

    В последние годы многие молодые юристы, поступающие на службу в органы прокуратуры, обладают крайне низкими знаниями и навыками в сфере криминалистики, а в ряде случаев они отсутствуют и вовсе.

    Как сообщает Report, об этом заявил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев, выступая на Международном юридическом форуме LEGIS в Баку.

    По его словам, в большинстве вузов криминалистика преподается как дисциплина по выбору, и значительная часть студентов ее не изучает.

    "В результате, уже приступив к работе в органах прокуратуры, такие специалисты сталкиваются с серьезными трудностями, поскольку без знаний криминалистической тактики и техники невозможно эффективно расследовать уголовные дела", - сказал Алиев.

    Он также подчеркнул необходимость повышения цифровой грамотности студентов юридических факультетов, особенно в условиях стремительного развития цифровых технологий.

    Генпрокурор отметил, что для поступления на службу в прокуратуру не требуется предварительный юридический стаж - выпускники юрфаков могут участвовать в конкурсных экзаменах при соответствии установленным требованиям.

    Генпрокурор сообщил, что в 2025 году в экзаменах на прием в органы прокуратуры приняли участие 349 кандидатов. По итогам отбора 51 кандидат успешно прошел испытания и был принят на службу, при этом почти все они являлись выпускниками юридических факультетов азербайджанских вузов.

    Kamran Əliyev: Son dövrlər prokurorluğa qəbul olan hüquqşünasların kriminalistik bilikləri çox aşağıdır
