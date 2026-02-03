İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    Rusiya Xarkov vilayətinə zərbələr endirib, ölən və yaralananlar var

    • 03 fevral, 2026
    • 11:45
    Rusiya Silahlı Qüvvələri son sutkada Xarkova və vilayətin 16 yaşayış məntəqəsinə zərbələr endirib, 1 nəfər ölüb, 5 nəfər yaralanıb.

    "Report" "İnterfaks-Ukrayna"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə vilayət hərbi administrasiyasının rəhbəri Oleq Sineqobov öz teleqram kanalında məlumat verib.

    Onun sözlərinə görə, zərbələr Xarkova və vilayətin enerji infrastrukturuna endirilib. Rusiya Silahlı Qüvvələri 5 ədəd raket, 5 ədəd idarə olunan aviabomba və müxtəlif növlərdən olan 80-ə yaxın pilotsuz uçuş aparatı istifadə edib.

