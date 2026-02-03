ВС РФ нанесли удары по Харьковской области: есть погибший и раненые
Другие страны
- 03 февраля, 2026
- 11:35
Вооруженные силы России за прошедшие сутки нанесли удары по Харькову и 16 населенным пунктам области, один человек погиб, еще 5 человек пострадали.
Как передает Report, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов Телеграм-канале.
По его словам, под российскими ударами оказалась энергетическая инфраструктура Харькова и области. ВС РФ использовали для обстрелов 5 ракет, тип которых устанавливается, пять управляемых авиабомб и почти 80 БПЛА различных видов.
Последние новости
11:44
Цены на газ в Европе снизились почти на 6%Энергетика
11:37
В Южной Корее на фабрике произошел пожар, есть пострадавшиеДругие страны
11:35
МЧС обратилось к населению в связи с предстоящей непогодойПроисшествия
11:35
ВС РФ нанесли удары по Харьковской области: есть погибший и раненыеДругие страны
11:33
ФК "Кяпаз" о состоянии раненого ножом Вейсала РзаеваФутбол
11:31
Восемь дзюдоистов представят Азербайджан на турнире в ПарижеИндивидуальные
11:28
Министр: В Азербайджане молодежи постоянно оказывается всесторонняя поддержкаВнутренняя политика
11:26
Эксперт из Румынии: Роль Азербайджана в сфере кибербезопасности растетИКТ
11:18