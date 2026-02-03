Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    ВС РФ нанесли удары по Харьковской области: есть погибший и раненые

    Другие страны
    • 03 февраля, 2026
    • 11:35
    ВС РФ нанесли удары по Харьковской области: есть погибший и раненые

    Вооруженные силы России за прошедшие сутки нанесли удары по Харькову и 16 населенным пунктам области, один человек погиб, еще 5 человек пострадали.

    Как передает Report, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов Телеграм-канале.

    По его словам, под российскими ударами оказалась энергетическая инфраструктура Харькова и области. ВС РФ использовали для обстрелов 5 ракет, тип которых устанавливается, пять управляемых авиабомб и почти 80 БПЛА различных видов.

    Украина Россия российско-украинская война Харьковская область авиаудар погибшие
    Rusiya Xarkov vilayətinə zərbələr endirib, ölən və yaralananlar var
