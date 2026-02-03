ВС РФ нанесли удары по Харьковской области: есть погибший и раненые

Вооруженные силы России за прошедшие сутки нанесли удары по Харькову и 16 населенным пунктам области, один человек погиб, еще 5 человек пострадали.

Как передает Report, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов Телеграм-канале.

По его словам, под российскими ударами оказалась энергетическая инфраструктура Харькова и области. ВС РФ использовали для обстрелов 5 ракет, тип которых устанавливается, пять управляемых авиабомб и почти 80 БПЛА различных видов.