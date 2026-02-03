İranda bazar yanır

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    Region
    • 03 fevral, 2026
    • 11:53
    İranın paytaxtında Cənnət Abad bazarı yanır.

    "Report" xəbər verir ki, məlumatı "Mehr" agentliyi yayıb.

    Bildirilib ki, hadisə yerinə yanğınsöndürənlər, təcili tibbi yardım heyəti cəlb olunub.

    Qeyd edək ki, yanvarın 31-də İranın cənubunda və Tehranda yaşayış binasında yanğın baş vermişdi.

    Xatırladaq ki, ötən il dekabrın 28-də etiraz aksiyaları da Tehrandakı böyük bazardan başlamışdı.

    Cənnətabad bazarı İran Tehran Yanğınsöndürənlər Təcili Tibbi Yardım
    Video
    В Тегеране вспыхнул масштабный пожар на рынке Джаннат Абад

