İranda bazar yanır
Region
- 03 fevral, 2026
- 11:53
İranın paytaxtında Cənnət Abad bazarı yanır.
"Report" xəbər verir ki, məlumatı "Mehr" agentliyi yayıb.
Bildirilib ki, hadisə yerinə yanğınsöndürənlər, təcili tibbi yardım heyəti cəlb olunub.
Qeyd edək ki, yanvarın 31-də İranın cənubunda və Tehranda yaşayış binasında yanğın baş vermişdi.
Xatırladaq ki, ötən il dekabrın 28-də etiraz aksiyaları da Tehrandakı böyük bazardan başlamışdı.
