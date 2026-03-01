Zelim Kotsoyev "Böyük Dəbilqə"də bürünc medal əldə edib

İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    • 01 mart, 2026
    • 17:24
    Zelim Kotsoyev Böyük Dəbilqədə bürünc medal əldə edib

    Özbəkistanın paytaxtı Daşkənddə keçirilən "Böyük Dəbilqə" turnirində Azərbaycan cüdoçularının qazandığı medalların sayı 5-ə çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, olimpiya çempionu Zelim Kotsoyev (100 kq) Rusiya təmsilçisi Adam Sanqariyevi ipponla məğlub edərək üçüncü yeri tutub.

    Qeyd edək ki, daha əvvəl Murad Fətiyev (90 kq), Ömər Rəcəbli (81 kq), Əhməd Yusifov qızıl, Balabəy Ağayev (hər ikisi 60 kq) isə gümüş medal qazanıblar.

    Азербайджанский дзюдоист Зелим Коцоев взял бронзу Большого шлема в Ташкенте

