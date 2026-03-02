Qırmızı Aypara Cəmiyyəti İranda ölənlərin sayının 555-ə çatdığını açıqlayıb
Digər ölkələr
- 02 mart, 2026
- 12:51
İsrail və ABŞ-nin İranda birgə hərbi əməliyyatının başlanmasından bəri həlak olanların sayı 555-ə çatıb.
"Report" qərb KİV-lərinə istinadən xəbər verir ki, bu məlumatları İranın Qırmızı Aypara Cəmiyyəti açıqlayıb.
"ABŞ və İsrailin zərbələri nəticəsində İranda ümumilikdə 555 nəfər həlak olub", - məlumatda bildirilib.
Bundan əlavə, mövcud məlumatlara görə, hücumlar nəticəsində ölkənin 131 şəhərində dağıntılar və zərər qeydə alınıb.
Son xəbərlər
13:14
Türkiyə "Amerika hərbi bazasının vurulması" iddiasını təkzib edilibRegion
13:07
İsrail "Hizbullah" liderini öldürməyi planlaşdırdığını bəyan edibDigər ölkələr
13:06
Foto
AzVİF İcraiyyə Komitəsinin iclasında "Bakı-Xankəndi" yarışının hazırlıq prosesi müzakirə edilibFərdi
13:05
İran Küveytdəki ABŞ aviabazasına və Hind okeanındakı gəmilərə zərbələr endiribRegion
13:04
TAP ilə indiyə qədər Avropaya 56 milyard kubmetrdən çox qaz nəql edilibEnergetika
13:03
Qrossi İran ətrafında gərginliyin artmasının qarşısının alınmasına çağırış edibRegion
13:03
Video
Baku Medical Plaza yeni videosunu həkimlərə ithaf etdiBiznes
13:01
Sumqayıtda qatar "KamAz"la toqquşub - YENİLƏNİBİnfrastruktur
12:57
Video