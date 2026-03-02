İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Qırmızı Aypara Cəmiyyəti İranda ölənlərin sayının 555-ə çatdığını açıqlayıb

    • 02 mart, 2026
    • 12:51
    Qırmızı Aypara Cəmiyyəti İranda ölənlərin sayının 555-ə çatdığını açıqlayıb

    İsrail və ABŞ-nin İranda birgə hərbi əməliyyatının başlanmasından bəri həlak olanların sayı 555-ə çatıb.

    "Report" qərb KİV-lərinə istinadən xəbər verir ki, bu məlumatları İranın Qırmızı Aypara Cəmiyyəti açıqlayıb.

    "ABŞ və İsrailin zərbələri nəticəsində İranda ümumilikdə 555 nəfər həlak olub", - məlumatda bildirilib.

    Bundan əlavə, mövcud məlumatlara görə, hücumlar nəticəsində ölkənin 131 şəhərində dağıntılar və zərər qeydə alınıb.

    Красный Полумесяц сообщил о 555 погибших в Иране после ударов США и Израиля

