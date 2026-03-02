Красный Полумесяц сообщил о 555 погибших в Иране после ударов США и Израиля

В Иране с начала совместной военной операции Израиля и США число погибших достигло 555 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на западные СМИ, такие данные приводит иранское общество Красного Полумесяца.

"В результате ударов США и Израиля, начавшихся два дня назад, в Иране погибли в общей сложности 555 человек", - говорится в сообщении.

Кроме того, по имеющейся информации, в результате атак зафиксированы разрушения и повреждения в 131 городе страны.

Отметим, что накануне сообщалось о 201 погибшем и 747 раненых в Иране в результате ударов США и Израиля.