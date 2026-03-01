Азербайджанский дзюдоист Зелим Коцоев взял бронзу Большого шлема в Ташкенте
Индивидуальные
- 01 марта, 2026
- 17:40
Азербайджанские дзюдоисты завоевали уже пять медалей на соревнованиях турнира Большого шлема, проходящих в столице Узбекистана Ташкенте.
Как сообщает Report, олимпийский чемпион Зелим Коцоев (100 кг) занял третье место, одолев иппоном российского соперника Адама Сангариева.
Отметим, что ранее Мурад Фатиев (90 кг), Омер Раджабли (81 кг), Ахмед Юсифов (60 кг) завоевали золотые, а Балабей Агаев (60 кг) - серебряную медали.
