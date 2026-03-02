İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İranın zərbələrindən sonra "Amazon"un BƏƏ-dəki məlumat mərkəzi sıradan çıxıb

    • 02 mart, 2026
    • 12:50
    İranın zərbələrindən sonra Amazonun BƏƏ-dəki məlumat mərkəzi sıradan çıxıb

    "Amazon Web Services" (AWS) bulud xidmətinin BƏƏ-dəki məlumat mərkəzlərindən biri yanğın səbəbindən sıradan çıxıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" agentliyi "Amazon"un bəyanatına istinadən məlumat yayıb.

    Şirkət bildirib ki, AWS məlumat mərkəzində yanğın baş verib və müəyyən əşyalar obyektə dəydikdən sonra elektrik enerjisi kəsilib.

    "Amazon" təfərrüatları açıqlamayıb, lakin KİV qeyd edib ki, məlumat mərkəzi İranın zərbələrindən biri nəticəsində zədələnib.

    İrana hərbi zərbələr Amazon BƏƏ
    После иранских ударов дата-центр Amazon в ОАЭ вышел из строя
    Operations of Amazon data center in UAE disrupted following Iranian strikes

