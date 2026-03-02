İranın zərbələrindən sonra "Amazon"un BƏƏ-dəki məlumat mərkəzi sıradan çıxıb
Digər ölkələr
- 02 mart, 2026
- 12:50
"Amazon Web Services" (AWS) bulud xidmətinin BƏƏ-dəki məlumat mərkəzlərindən biri yanğın səbəbindən sıradan çıxıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" agentliyi "Amazon"un bəyanatına istinadən məlumat yayıb.
Şirkət bildirib ki, AWS məlumat mərkəzində yanğın baş verib və müəyyən əşyalar obyektə dəydikdən sonra elektrik enerjisi kəsilib.
"Amazon" təfərrüatları açıqlamayıb, lakin KİV qeyd edib ki, məlumat mərkəzi İranın zərbələrindən biri nəticəsində zədələnib.
Son xəbərlər
13:07
İsrail "Hizbullah" liderini öldürməyi planlaşdırdığını bəyan edibDigər ölkələr
13:06
Foto
AzVİF İcraiyyə Komitəsinin iclasında "Bakı-Xankəndi" yarışının hazırlıq prosesi müzakirə edilibFərdi
13:05
İran Küveytdəki ABŞ aviabazasına və Hind okeanındakı gəmilərə zərbələr endiribRegion
13:04
TAP ilə indiyə qədər Avropaya 56 milyard kubmetrdən çox qaz nəql edilibEnergetika
13:03
Qrossi İran ətrafında gərginliyin artmasının qarşısının alınmasına çağırış edibRegion
13:03
Video
Baku Medical Plaza yeni videosunu həkimlərə ithaf etdiBiznes
13:01
Sumqayıtda qatar "KamAz"la toqquşub - YENİLƏNİBİnfrastruktur
12:57
Video
İran dronları "Saudi Aramco"nun ən böyük neft emalı zavoduna hücum edib - YENİLƏNİBDigər
12:55