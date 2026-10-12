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    UKMTO: Hörmüz boğazında tanker atəşə tutulub

    Digər ölkələr
    • 12 oktyabr, 2026
    • 22:52
    UKMTO: Hörmüz boğazında tanker atəşə tutulub

    Bazar günü Hörmüz boğazından keçən tanker atəşə tutulub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə bazar ertəsi Böyük Britaniya Hərbi Dəniz Qüvvələrinin Dəniz Ticarət Daşımalarının Koordinasiya Mərkəzi (UKMTO) məlumat yayıb.

    UKMTO insidentlə bağlı məlumatı gecikmə ilə alıb, atəşin dəqiq vaxtı hələ müəyyən edilməyib.

    Zərbə nəticəsində heyət üzvləri xəsarət almayıb.

    Böyük Britaniyanın Dəniz Ticarət Əməliyyatları Agentliyi (UKMTO) Hörmüz boğazı
    UKMTO: В Ормузском проливе танкер подвергся обстрелу
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