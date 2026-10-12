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    UKMTO: В Ормузском проливе танкер подвергся обстрелу

    Другие страны
    • 12 октября, 2026
    • 22:45
    UKMTO: В Ормузском проливе танкер подвергся обстрелу

    Проходящий через Ормузский пролив танкер в воскресенье попал под обстрел.

    Как передает Report, об этом в понедельник сообщает Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

    Согласно информации, UKMTO получило доклад об инциденте с опозданием, точное время обстрела пока не установлено.

    В результате удара члены команды не пострадали.

    Удар по судну Ормузский пролив Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO)
    UKMTO: Hörmüz boğazında tanker atəşə tutulub
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