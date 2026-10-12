UKMTO: В Ормузском проливе танкер подвергся обстрелу

Проходящий через Ормузский пролив танкер в воскресенье попал под обстрел.

Как передает Report, об этом в понедельник сообщает Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

Согласно информации, UKMTO получило доклад об инциденте с опозданием, точное время обстрела пока не установлено.

В результате удара члены команды не пострадали.