İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    İran səfiri Böyük Britaniya XİN-in iddiasını rədd edib

    Digər ölkələr
    • 12 oktyabr, 2026
    • 22:07
    İran səfiri Böyük Britaniya XİN-in iddiasını rədd edib

    İranın Böyük Britaniyadakı səfiri Seyid Əli Musəvi oktyabrın 12-də krallığın Yaxın Şərq, Şimali Afrika, Əfqanıstan və Pakistan üzrə dövlət naziri Stiven Douti ilə görüşündə ölkəsinin "RAF Fairford" (Royal Air Force Fairford) aviabazası ətrafında baş vermiş insidentlə hər hansı əlaqəsini rəsmən və qəti şəkildə rədd edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ISNA məlumat yayıb.

    "İran İslam Respublikası bundan əvvəl də İngiltərədən Tehrana qarşı tələsik mövqelər tutmaqdan və sübut olunmamış iddialar irəli sürməkdən çəkinməsini istəyib", - məlumatda bildirilib.

    Xatırladaq ki, Böyük Britaniya Tehranı ölkənin təhlükəsizliyinə təhdidlər yaratmaqda ittiham edərək İran səfirini Xarici İşlər Nazirliyinə (XİN) çağırıb.

    Bundan başqa, 29 ölkənin xarici işlər nazirləri İranı öz ərazilərində və tərəfdaş dövlətlərdə təxribatlarda, kiberhücumlarda və digər hibrid əməliyyatlarda ittiham ediblər. Nazirlər İranın sentyabrın 27-də Böyük Britaniya Kral Hərbi Hava Qüvvələrinin "RAF Fairford" aviabazasında baş vermiş hadisəyə aidiyyəti ilə bağlı Böyük Britaniyanın gəldiyi nəticələri qəbul etdiklərini bildiriblər.

    Seyid Əli Musəvi İrana qarşı koalisiya Birgə bəyanat
    Посол Ирана в Великобритании отверг причастность Тегерана к инциденту у базы Фэрфорд
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